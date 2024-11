Torna Milano AutoClassica per la quattordicesima edizione

Milano, 14 nov. (askanews) - Torna Milano Autoclassica, il Salone dell'Auto Classica e Sportiva, amato e seguito da tutti gli appassionati delle quattro ruote che sono pronti ad affollare dal 15 al 17 novembre i padiglioni di Fiera Milano Rho. "Quattordicesima edizione di Milano AutoClassica. Festeggiamo i 70 anni di Mercedes 300 SL Ali di Gabbiano, i 70 anni di Alfa Romeo Giulietta, la fidanzata d'Italia, e i 40 anni di Ferrari Testa Rossa - ha spiegato Désirée Baldini, dell'ufficio stampa di Milano Autoclassica - E poi ancora brand prestigiosi, club, registri, privati, mostra-scambio, vintage boat show, incontri e raduni.

Questo è il Salone della passione senza fine, dal parterre di supercar attraverso i modelli classici e sportivi che hanno scritto e scriveranno la storia della cultura motoristica".

Ma non solo. "Milano AutoClassica Next Generation, vetture elaborate e nuove tendenze nel lab incubatore dedicato ai nuovi collezionisti, con supercar elaborate, elaborazione a cura di privati fino a arrivare a tutto il mondo stence", ha aggiunto. "Il nostro messaggio è chiaro, l'amore per le auto d'epoca è una passione che unisce generazioni. Milano AutoClassica vuole celebrare questa passione, proponendo ai visitatori un'esperienza coinvolgente per ammirare le auto e i loro sogni e vivere, magari rivivere, emozioni indimenticabili, ma vuole essere anche un'occasione per educare le nuove generazioni all'importanza del patrimonio automobilistico. E questo lo fa attraverso esposizioni, dibattiti, incontri con i testimoni del motorismo d'epoca anche sul campo, grazie ai numerosi raduni di clave e registri storici nei piazzali esterni ai padiglioni".