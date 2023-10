Tajani a Tunisi: Italia fortemente impegnata per raggiungere la pace

Tunisi, 20 ott. (askanews) - Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è a Tunisi, con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello del Lavoro, Marina Elvira Calderone.

Scopo della missione, confrontarsi con i partner nella regione per scongiurare la destabilizzazione dell'intero Medio Oriente e un allargamento del conflitto, con l'obiettivo di creare, tra Israele e Palestina, una pace duratura e avere due popoli e due Stati.

"L'Italia è fortemente impegnata per convincere tutte le parti in causa a raggiungere questo obiettivo - ha detto il ministro - intanto però salviamo gli ostaggi e facciamo arrivare aiuti umanitari alla popolazione che sta lungo la Striscia di Gaza, fermo restando che Israele ha diritto a difendersi. Noi lavoriamo sempre e comunque per la pace, con grande impegno dell'Italia che è tornata a essere

protagonista nell'area del Mediterraneo".

Tajani ha commentato anche la questione dell'accordo tra Egitto e Israele per l'apertura, al più presto del valico di Rafah, al fine di far transitare i convogli con gli aiuti umanitari ed evacuare la popolazione in pericolo, compresi alcuni italiani.

"Vediamo un po' quali saranno i tempi - ha concluso - serve un accordo tra israeliani ed egiziani per far arrivare gli aiuti umanitari, ci sono

problemi organizzativi. Io mi auguro che tutti quanti insieme si possa lavorare per far uscire anche i nostri 12-15 italiani che sono

nella Striscia di Gaza. Potrebbero passare attraverso il valico di Rafah insieme ad altri occidentali e far, contemporaneamente, arrivare alla

popolazione civile gli aiuti umanitari".

A Tunisi, l'incontro tra il vicepremier e i ministri Lollobrigida e Calderoni con le autorità locali, a partire dal presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, oltre alla partecipazione alla chiusura dei lavori di una missione di attori istituzionali e imprenditori italiani, nel Paese per incontrare le controparti tunisine nei settori dell'agroindustria e della sicurezza agroalimentare.