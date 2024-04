Strage Suviana: individuata la sesta vittima, sale bilancio

Bargi (Bo), 12 apr. (askanews) - Come previsto, sale a sei il bilancio delle vittime dell'esplosione nella centrale idroelettrica Enel di Suviana. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo di Alessandro D'Andrea, 37 anni, un tecnico specializzato mentre si continua a cercare l'ultimo dei dispersi nella strage. Le ricerche sono proseguite dopo aver messo in sicurezza l'area, ma avvengono in condizioni estremamente difficili sott'acqua e al buio.

E' stata aperta dalla procura di Bologna un'indagine per disastro e omicidio colposo, per risalire alle cause della tragedia e cercare di far luce sulla catena degli appalti. Saranno sequestrati i piani 8 e 9 della centrale dove è avvenuto l'incidente, non l'intera struttura.

"Alla centrale idroelettrica di Bargi non c'erano problemi di sicurezza e nessuna catena di subappalti" ha ripetuto in diverse interviste l'AD di Enel Green Power, Salvatore Bernabei.