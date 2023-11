"Stop attacchi a Gaza", bloccata fabbrica del gigante Gb della difesa

Roma, 10 nov. (askanews) - A Rochester, Regno Unito, membri di un sindacato britannico hanno bloccato una fabbrica di attrezzature militari, chiedendo un cessate il fuoco nell'offensiva di Israele a Gaza. I dimostranti hanno esposto striscioni e cartelli con le scritte "No business as usual" e "I contribuenti hanno le mani sporche di sangue" davanti ai cancelli della BAE Systems.

Gli organizzatori hanno dichiarato di voler chiudere la fabbrica "che fornisce componenti per gli aerei militari attualmente utilizzati dalle forze israeliane nel bombardamento di Gaza". L'iniziativa fa parte di una "giornata internazionale di azione per la Palestina" organizzata in risposta a un appello dei sindacalisti palestinesi. I manifestanti hanno detto che si tratta solo di una di molte azioni di questo tipo. "Continueremo a chiudere le fabbriche per tutto il tempo necessario. Dobbiamo rendere le cose difficili per loro, dobbiamo far sì che non siano redditizie per loro" hanno detto.