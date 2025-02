Stop a DeepSeek anche in Corea del Sud, Cina: "Non politicizzare"

Seul, 17 feb. (askanews) - In Corea del Sud non è più possibile scaricare l'app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek. A motivare la decisione del governo le preoccupazioni per la privacy, il garante vuole esaminare "a fondo le pratiche di trattamento dei dati personali di DeepSeek per garantire la conformità" con le leggi locali.

La decisione segue quella di altri Paesi come Francia e Italia, dove l'app non è più scaricabile in attesa di chiarimenti sulla privacy.

Sull'argomento è intervenuto il ministero degli Esteri della Cina: "Il governo cinese esige costantemente che le imprese cinesi sviluppino le operazioni all'estero sulla base del rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti locali - ha detto il portavoce, Guo Jiakun - Ci auguriamo che i Paesi interessati evitino di adottare misure che estendano eccessivamente il concetto di sicurezza o politicizzino le questioni commerciali e tecnologiche".

DeepSeek con il suo chatbot a buon mercato e dalle elevate prestazioni ha destabilizzato il mercato finora dominato dai giganti statunitensi, riscontrando grande successo fra gli utenti e suscitando molte perplessità sulla privacy e sul peso della censura del governo cinese.