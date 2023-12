Stellantis, Uilm: serve produrre la Panda a Pomigliano fino a Euro 7

Roma, 6 dic. (askanews) - "Noi abbiamo continuato a sostenere che gli stabilimenti devono continuare a essere produttivi, avendo modelli e volumi": è la richiesta che arriva dal leader della Uilm, Rocco Palombella, poco prima dell'incontro sull'automotive al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"E quindi il tema della Panda, per esempio, che è di attualità, noi riteniamo - ha sottolineato - che la Panda debba continuare ad essere prodotta a Pomigliano fino a quando l'Euro 7 non va in funzione. Nel momento in cui arriverà l'Euro 7, noi riteniamo che questo modello, qualora fosse spostato da un'altra parte, allora ci devono essere uno o più modelli da sostituire i volumi della panda, che sono volumi interessanti 150.000-160.000 all'anno. Anche questa riunione può servire a chiarire dubbi e perplessità sullo spostamento della produzione della Panda in Serbia".