Spiedini di frutta fresca per il compleanno del panda Xiang Xiang

Sichuan (Cina), 12 giu. (askanews) - Gustosi e divertenti spiedini di frutta fresca per festeggiare Xiang Xiang presso il Centro cinese di conservazione e ricerca per il panda gigante, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Xiang Xiang ha festeggiato il suo settimo compleanno, mesi dopo essere tornata dallo zoo di Ueno a Tokyo, dove è nata nel 2017. La Cina presta alcuni esemplari di questi plantigradi in via di estinzione agli zoo d'oltremare come parte della cosiddetta "diplomazia del panda" di Pechino per ulteriori obiettivi di politica estera. Tanti i fan in adorazione, tra cui alcuni provenienti dal Giappone, che hanno affollato il recinto del panda gigante.