Spagna dichiara tre giorni di lutto per la morte del Papa

Madrid, 21 apr. (askanews) - Il governo spagnolo ha dichiarato oggi tre giorni di lutto nazionale per la morte del "grande Papa" Francesco. Lo ha annunciato il ministro della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con il Parlamento, Félix Bolanos, in una dichiarazione in cui ha espresso le condoglianze del governo "a tutta la comunità cattolica e a tutte le persone nel mondo che sentono la perdita di Papa Francesco come se fosse quella di una persona vicina".

"Francesco ha dedicato la sua vita ai deboli, a quelli che non hanno nulla, a coloro che hanno bisogno di tutto", ha aggiunto il portavoce, sottolienando inoltre come il pontificato di Francesco abbia rappresentato "un impulso di rinnovamento e riformista per la Chiesa cattolica che lascerà un'eredità nella storia".