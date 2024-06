Scholz: auspico un "lavoro rapido" sui posti chiave dell'Ue

Berlino, 26 giu. (askanews) - Nel suo discorso davanti al Parlamento tedesco in vista del Consiglio europeo, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto di sperare che l'"accordo" raggiunto con gli altri leader sui posti chiave delle istituzioni Unione che verranno ricoperti venga convalidato rapidamente.

"Non possiamo permetterci di trascinarci in questi tempi difficili" ha aggiunto Scholz, i cittadini "si aspettano che le istituzioni europee lavorino rapidamente".

Scholz ha inoltre dichiarato di essersi "battuto anche in Parlamento affinché la Commissione non si rendesse dipendente dalle forze estremiste e populiste. Sarebbe stata una pessima scommessa - ha sottolineato - abbiamo bisogno di più unità, non di meno".