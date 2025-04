Tornano Carrie e le sue amiche in "And Just Like That 3"

Roma, 16 apr. (askanews) - Tornano le avventure tra amore, sesso e amicizia delle "ragazze" più amate di New York. È arrivato il teaser della terza stagione di "And Just Like That " che sarà disponibile su Sky e in streaming solo su NOW dal 30 maggio, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Sotto il sole di una torrida estate di New York, tornano le vicissitudini di Carrie e le sue amiche, nell'amatissima serie di Michael Patrick King. I dodici nuovi episodi seguono lei, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, affrontare storie d'amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una Grande Mela brulicante di vita.

Nel cast le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, insieme a Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton e Dolly Wells. E con John Corbett.

Michael Patrick King è anche produttore esecutivo insieme a John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky e Susan Fales-Hill. La serie HBO "Sex and the City" è creata da Darren Star e basata sul best-seller "Sex and the City" di Candace Bushnell.

La serie andrà con un nuovo episodio a settimana tutti i venerdì su Sky Serie in prima serata fino al 15 agosto, e sarà disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW.