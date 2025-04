Il rapper e attore Ice Cube lascia le sue impronte a Hollywood

Los Angeles, 16 apr. (askanews) - Il rapper e attore statunitense Ice Cube ha lasciato le sue impronte di mani e piedi in un blocco di cemento fuori dal TCL Chinese Theatre di Hollywood durante una cerimonia che celebra una carriera cinematografica lunga oltre tre decenni, iniziata nel 1991 con il suo debutto come attore in "Boyz n the Hood", diretto da John Singleton. "Poter produrre film, scrivere, dirigere e recitare per gli artisti è un sogno che si avvera", ha dichiarato Ice Cube dopo la cerimonia.