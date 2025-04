Made in Italy, Marinella: sostegno formazione nuove generazioni

Roma, 16 apr. (askanews) - "L'Italia non è un paese ricco di materie prime: noi sappiamo fare bene le cose, è il nostro know how ed è ciò che ci ha contraddistinto per tutti questi anni. Io sono cresciuto in un'azienda di famiglia con una storia di 111 anni, e per 90 di questi siamo stati un negozio di venti metri quadri a Napoli, quindi nel sud Italia. E il fil rouge di tutti questi anni è stata la manifattura. Oggi si parla tanto di fuga di cervelli quando i miei coetanei - finiti gli studi - vanno all'estero. Lo stesso vale per i prodotti creati in Italia, quando sono esportati: il loro valore è portato all'estero". Lo ha detto Alessandro Marinella, General Manager E.Marinella, durante Largo Chigi, il format televisivo di Urania Tv.

"Noi vogliamo continuare a costruire una storia di eccellenza ma per farlo abbiamo una richiesta per le istituzioni molto semplice: ricevere più supporto nella formazione delle nuove generazioni. Tutti i miei coetanei hanno studiato per occupare ruoli apicali nelle aziende: non sento nessuno dire 'voglio diventare un sarto' o 'un cuoco'. Ma quale sarà il futuro del made in Italy se non ci sono giovani che vogliono continuare ciò che ha reso grande l'Italia? Chiediamo alle istituzioni di essere vicine alle piccole e medie imprese a affiancarle in questo passaggio generazionale", ha concluso.