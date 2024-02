Sardegna, Todde: Pisa? Sardi rispondono ai manganelli con le matite

Cagliari, 27 feb. (askanews) - "I sardi si sono ricordati della loro storia e hanno risposto ai manganelli con le matite". Lo ha detto la neoeletta presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, espressione dell'alleanza Pd-M5S, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari, dicendosi "molto colpita" dai fatti di Pisa. "Io ho studiato a Pisa. Quello che è capitato a dei ragazzi, perché in ospedale sono andati in pediatria, ci deve ricordare che i diritti non sono scontati e che niente deve essere dato per assodato".