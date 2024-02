In questa edizione: Alessandra Todde vince in Sardegna. Regionali, governo: riflettere su errori. Houthi danneggiano cavi nel Mar Rosso. Macron, truppe in Ucraina: la Nato frena. Mattarella a Cipro: grazie a Forze armate. Tragedia a Foggia, 23enne muore sul lavoro