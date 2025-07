Palazzo Stock: workplace sostenibile tra tradizioni e innovazione

Trieste, 17 lug. (askanews) - Inaugurata la nuova sede di Genertel "Palazzo Stock" in via Stock 2. Edificio storico fondato nel 1929, che ha ripreso vita da questo progetto innovativo e funzionale, dove l'obbiettivo principale è la sostenibilità a 360 gradi. Genertel ha voluto rinnovare una chicca storica per creare uno spazio che guarda al futuro con responsabilità, innovazione, creatività e attenzione alle persone creando spazi funzionali e aree di relax. Lavoro ottimale quello creato da Genertel dove inizia un percorso volto al connubio perfetto il lavoro contemporaneo e l'importante storia che risiede nel cuore di questo importante palazzo.

Presenti alla cerimonia inaugurale il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, l'Assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, Sua Eccellenza il Vescovo Enrico Trevisi, oltre al Country Manager & Ceo di Generali Italia Giancarlo Fancel, al Presidente di Genertel, Giovanni Liverani, all'Amministratore Delegato di Genertel, Giacomo Trovato e al Founder di Vittorio Grassi Architects, Vittorio Grassi.

Abbiamo parlato con Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo di Generali Italia, ha dichiarato: "Trieste è la nostra casa. Siamo nati qui quasi due secoli fa, qui si trova la nostra storica sede, e sempre qui, poco più di trent'anni fa, è nata Genertel, la prima compagnia assicurativa diretta in Italia. Il legame con questa città e con le persone che la vivono è profondo, autentico e pieno di significato. Oggi sono davvero felice ed emozionato di essere presente all'inaugurazione di Palazzo Stock, un luogo che abbiamo voluto rigenerare con cura e visione. Non è solo una nuova sede per chi ogni giorno lavora con passione, ma un segno concreto di restituzione e apertura verso tutta la comunità."

È poi intervenuto Giacomo Trovato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel, ha dichiarato: "La nuova sede di Genertel, realizzata grazie al progetto di Vittorio Grassi Architects, è stata progettata per le nostre persone: per favorire l'ispirazione, per incoraggiare la connessione, per puntare all'eccellenza. Spazi aperti, ambienti flessibili, aree di incontro: ogni dettaglio è stato pensato per rendere di valore la presenza in ufficio, per un modo di lavorare più dinamico e più umano. Condividere questo momento con tutte le colleghe e i colleghi, oltre alle Istituzioni presenti, è motivo di grande orgoglio".

Un workplace sostenibile a tutti tondo, funzionale all'interno del complesso industriale delle storiche distillerie, originale per i suoi mattoni a vista: Esempio tipico di architettura industriale del primo Novecento, è oggi sottoposto a tutela paesaggistica da parte della Soprintendenza per le sue facciate e componenti originarie.

La ridefinizione degli spazi si è ispirata a un modello di lavoro ibrido: spazi flessibili, sia condivisi che multifunzionali, adattandosi alle nuove esigenze organizzative. Sul piano ambientale, il progetto ha integrato strategie energetiche e l'installazione di nuovi impianti a basso impatto ambientale, in linea con le policy ESG e gli obiettivi carbon free del Gruppo. L'edificio ha raggiunto la certificazione di sostenibilità LEED Gold. Sono 192 le postazioni di lavoro presenti nella sede, che sono state progettate per massimizzare comfort e performance sia in Smart working sia in loco; 6 Meeting Room,15 Office&Meet, 4 Gravity Point,3 Phone Booth, e 1 Quiet Room, per avere un'atmosfera serena e tranquilla.