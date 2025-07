Inchiesta Milano, Salvini: bisogna tornare al voto, bloccano la città

Caltanissetta, 17 lug. (askanews) - "Da milanese è impressionate: 74 indagati, con il sindaco, con gli assessori... Io ritengo che sarebbe giusto restituire la parola ai cittadini, ma non per le indagini, io sono garantista, io contesto all'amministrazione di sinistra di Milano l'immobilità: stanno ingessando la città". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Caltanissetta, dove ha inaugurato un ponte sulla Ss 640 "Strada degli Scrittori" che collega Caltanissetta ad Agrigento.

"A Milano - ha spiegato il ministro - è sempre più difficile investire, lavorare, viaggiare, camminare tranquilli per strada. Per questo bisognerebbe tornare a votare. Non commento le indagini, sono stato indagato e processato per anni qua in Sicilia e poi assolto. Sono e rimango garantista. Il torto di chi amministra Milano non è un torto giudiziario, ma stanno bloccando la città".