In questa edizione: Alessandra Todde vince in Sardegna. Esultano Dem e 5S, Salvini: governo saldo. Houthi danneggiano cavi nel Mar Rosso. Macron, truppe in Ucraina: la Nato frena. Strage Mottarone, risarcimenti fino a 30 mln. Alessandria, 17enne investito da un treno.