Santoro: Israele dopo Gaza vuole distruggere il Libano e l'Iran?

Roma, 9 ott. (askanews) - "Mi chiedo cosa sta facendo Israele, dove vuole arrivare. Dopo Gaza, vuole distruggere tutto il Libano e poi attacca l'Iran?". Lo ha detto Michele Santoro, noto giornalista, conduttore televisivo e politico, ospite a diMartedì su La7.

"Noi pensiamo che loro abbiano dei disegni. Pensiamo che Netanyahu abbia il disegno di mettere a posto la vicenda mediorientale, secondo me l'unico disegno che ha in mente Netanyahu è di fare la guerra, perché è la guerra che gli dà il potere, le armi che gli danno il potere. Non a caso, da quando c'è questa guerra, lui, che era un uomo finito, è tornato in testa ai sondaggi. Se attacca l'Iran non voglio nemmeno pensarlo", ha concluso.