Santanché a Atreju: Giubileo volano per il turismo d'Italia

Roma, 13 dic. (askanews) - "Il turista che viene per il Giubileo poi se ha offerte turistiche interessanti come ci sono, si sposterà per tutta l'Italia. E' un grandissimo evento per chi è credente che poi però magari vuole vedere le bellezze della nostra nazione. Perché magari c'è qualcuno che arriva che non è mai stato in Italia": la ministra del Turismo Daniela Santanché alla kermesse di Fratelli d'Italia, Atreju, spiega perché il Giubileo sarà un volano per l'industria in tutto il paese.

"Io capisco che oggi a Roma ci sono dei disagi" ha aggiunto Santanché, "ma dobbiamo pensare a quello che sarà dopo, perché il Giubileo è stato un grande acceleratore per cambiare Roma". Sul palco con lei il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'arcivescovo Rino Fisichella, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.