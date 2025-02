Sanremo, Conti commosso: mia mamma mi ha insegnato rispetto e onestà

Sanremo (Im), 11 feb. (askanews) - Carlo Conti si commuove parlando della mamma, che l'ha cresciuto da sola. "Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, perché ho perso il mio babbo che avevo solo 18 mesi. Una donna fortissima, per questo forse ho grande rispetto e stima per le donne". Così in conferenza stampa il conduttore del Festival di Sanremo, parlando della mamma. "Mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l'onestà e non mi ha fatto mai mancare nulla. La tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due", ha concluso Conti con le lacrime agli occhi. "Ai figli bisogna dare ali e radici" ha poi concluso Conti, citando "il mio carissimo amico Lucio Caizzi".