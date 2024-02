Sanremo capitale anche della musica cristiana: dire no alla guerra

Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Chi canta prega due volte!" diceva Sant'Agostino e in riviera a Sanremo, in contemporanea al Festival dell'Ariston arriva la Terza Edizione del Cristian Music Festival, il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024.

Il Festival è patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Imperia. "Il mood di quest'anno è il no alla guerra e si al disarmo, il messaggio è che la musica non la puoi fermare, non ha barriere, è un dono di Dio, e la Cristian Music può arrivare veramente al cuore della gente" ha raccontato Fabrizio Venturi, ideatore e Direttore Artistico del Festival della musica cristiana.

La Conferenza stampa di presentazione, moderata dal giornalista Claudio Brachino, è introdotta dai saluti di Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco e Rappresentante della Santa Sede nell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana. Presenti anche il Professore Paolo Branca, Docente di Lingua e Cultura Araba del Dipartimento di Scienze Religiose dell'Università Cattolica di Milano, del Maestro Vince Tempera, Presidente della Giuria del Festival della Canzone Cristiana, del cantautore Fabrizio Venturi, ideatore e Direttore Artistico, nonché conduttore della terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, del giornalista Biagio Maimone, Direttore della Comunicazione del Sanremo Cristian Music Festival, dell'attrice Daniela Fazzolari, conduttrice della terza edizione del Sanremo Cristian Music Festival, della nota showgirl, educatrice e attrice Susanna Messaggio, conduttrice della terza edizione del Sanremo Cristian Music Festival e della Dottoressa Alessja Trama, coordinatrice delle Politiche e della Ricerca Comitato Senzatomica.