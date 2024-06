Sanità, Zambito (Pd): Medicina digitale riduce liste attesa

Roma, 19 giu. (askanews) - "Il Pnrr sarà molto utile sulla digitalizzazione della sanità, ne sono convinta. Così si potranno ridurre le liste d'attesa. Pensate a un paziente che si sposta da una regione a un'altra per le cure e ai medici che non possono consultare tutte le indagini diagnostiche fatte altrove. Così vengono prescritte di nuovo e se ne aggiungono altre. Si tratta di uno spreco di risorse e di un ritardo nella presa in carico. Un ruolo in tal senso può giocarlo la medicina territoriale, specialmente sui percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito regionale. Si deve fare di più sulle assunzioni e sugli investimenti, non cercare solamente di ridurre costi ed errori". Lo ha detto Ylenia Zambito, senatrice Pd e Segretario Commissione Sanità e Lavoro al Senato, a Largo Chigi, un format di The Watcher Post. "Un ruolo importante può essere anche quello della digitalizzazione e della telemedicina. In passato avevo anche presentato un emendamento sulla digitalizzazione del lavoro del medico di medicina generale proprio per favorire l'accesso alle cure da parte di tutti e snellire le liste di attesa negli ospedali".