Salvini: "Radical chic via da X, cravatta rossa per prossimi 4 anni"

Perugia, 14 nov. (askanews) - "Oggi c'è il festival dei vip, dei presunti vip o dei radical chic che lasciano X per protesta e penso che il popolo se ne farà una ragione. Potrete andare a letto tranquilli anche se Elio e le Storie tese e Guccini non saranno più sui social". Lo ha detto Matteo Salvini a Perugia, nel corso del suo intervento a sostegno della candidata del centro destra per le elezioni in Umbria Donatella Tesei . "Questa cravatta rossa (il colore dei Repubblica Usa, ndr) penso che mi accompagnerà per i prossimi quattro anni, così non ho niente di nero", ha aggiunto.