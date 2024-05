Salesforce, ecco le nuove soluzioni sul marketplace AWS Italia

Milano, 16 mag. (askanews) - Una nuova e prestigiosa partnership per ribadire il proprio status di leader mondiale nell'AI CRM. Salesforce rinnova il suo impegno annunciando la disponibilità di alcune soluzioni sul marketplace Amazon AWS in Italia. Service Cloud, Tableau, Slack e tanti altri ritrovati tecnologici per connettersi ai propri clienti in un modo completamente nuovo.

Vanessa Fortarezza, Country Leader Salesforce Italia: "La nostra partnership con AWS nasce nel 2016 e, in quel momento, Salesforce prese la decisione di trasferire la sua piattaforma sui cloud hyperscaler. Per garantire sicurezza e protezione dei dati, abbiamo dato la possibilità ai nostri clienti di poter andare nelle varie region in cui risiedono i data center. L'intelligenza artificiale permetterà di liberare del tempo, almeno del 30%, per dedicarsi ad altre attività. Ci sarà così un aumento della produttività ed i servizi saranno di sicuro più personalizzati e di valore maggiore".

Nuovi ritrovati e nuovi approcci, soprattutto per aiutare le aziende nel processo di trasformazione digitale. In questo senso ecco la nuova piattaforma di Customer Relationship Management completa di Intelligenza Artificiale Generativa. Grande sensibilità e grande attenzione quindi al tema della sicurezza dei dati.

"Ricordo che la nostra Einstein One di compone di tre componenti importanti, ovvero Data Cloud, Einstein Trust Layer e Einstein Copilot"- prosegue Vanessa Fortarezza - "abbiamo quindi a che fare con i dati dei nostri clienti e, nel nostro lavoro, la fiducia è un valore primario. Abbiamo sempre cercato di garantire la protezione e sicurezza dei dati".

Un lavoro di sicurezza e responsabilità, quello di mettere le più recenti tecnologie di AI generativa al servizio di clienti e aziende. Un lavoro di eccellenza, targato Salesforce.