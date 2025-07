Rockin'1000-10 years celebration Diodato con la più grande rock band

Cesena, 28 lug. (askanews) - Si sono concluse ieri le due speciali date evento con le quali Rockin'1000, la più grande rock band del mondo, ha celebrato il decimo anniversario dalla sua nascita insieme a 30.000 spettatori in due giorni all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena Rockin' 1000 - 10 Years Celebration.

I mille musicisti che compongono la band hanno invaso lo Stadio di Cesena sabato 26 e domenica 27 luglio prendendo posto accanto ai propri strumenti e dando il via a uno spettacolo collettivo e travolgente. Durante le due serate, 2000 musicisti - tra cui 250 batteristi, 250 bassisti, 300 chitarristi, 45 tastieristi, 40 fiati ( sassofoni, trombe e sax), 5 cornamuse e più di 200 voci - hanno infiammato lo stadio sulle note dei brani che hanno segnato la storia del rock.

In un'atmosfera carica di energia ed emozione, ai festeggiamenti del decennale di Rockin'1000 si è unito un cast d'eccezione: Negrita, Piero Pelù, Francesca Michielin, Negramaro e Fast Animals And Slow Kids hanno condiviso il palco in momenti di straordinaria intensità, cantando insieme e fondendo la potenza del rock con l'emozione di suonare all'unisono. Durante la serata del 26 luglio, a sorpresa, è salito sul palco anche il cantautore Diodato, che ha emozionato il pubblico con "Fai rumore", seguito da un medley dei brani "Non ci credo più" e "Che vita meravigliosa".

Sono 3 i direttori d'orchestra di queste due speciali date: Peppe Vessicchio, Daniel Plentz e Maurino Dellacqua, che hanno guidato i musicisti durante i concerti. A presentare l'evento, Lodovica Comello, che ha accompagnato il pubblico durante le serate con entusiasmo e passione. In scaletta, oltre ai brani simbolo come "Bohemian Rhapsody" e l'immancabile "Learn to Fly", anche alcuni brani dal repertorio degli ospiti delle due serate, che hanno risuonato con forza nel cuore del pubblico.

A scaldare l'atmosfera prima dei grandi concerti di sabato e domenica, Rockin'1000 ha realizzato un vero e proprio takeover della città con la Rockin'1000 Week.

Durante la settimana Cesena si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, grazie alla collaborazione con il comune di Cesena e con Visit Romagna, con un ricco programma di appuntamenti e iniziative, tra proiezioni di film sul rock, esibizioni live, concerti delle scuole di musica locali, dj set sparsi per la città e workshop dedicati anche ai più piccoli.

Rockin'1000 ha anche lanciato il Rockin'1000 Flash Coro, un evento pensato per creare un'esperienza collettiva con il pubblico, coinvolgendolo in modo diretto e spontaneo. Il debutto è avvenuto a Cesena durante la Notte rosa, seguito dalla seconda tappa durante la Rockin'1000 Week, saranno annunciate ulteriori date. Guidati da un direttore di coro, i partecipanti hanno imparato a cantare insieme un brano polifonico in un'atmosfera giocosa e emozionante, senza prove né spartiti. Un'esperienza unica che abbatte le barriere tra pubblico e performer, celebrando la forza aggregante della musica e la gioia di condividere la propria voce con migliaia di persone.

Nel corso di questo decennio, i Rockin'1000 si sono affermati come un vero e proprio movimento culturale, capace di sfidare continuamente le convenzioni della musica live tradizionale. E il viaggio non si ferma qui: il prossimo decennio sarà segnato da nuove iniziative pensate per rafforzare la community globale, promuovere l'inclusività e coinvolgere le nuove generazioni di musicisti. Dopo le due attesissime date italiane a Cesena, la band si prepara a salire sul palco anche a Leiria, in Portogallo, il 6 settembre 2025. Ma sarà proprio a Cesena che l'emozione raggiungerà il suo apice: la musica tornerà a risuonare con un'energia mai vista prima.

Le celebrazioni per il decennale continuano, non solo a Cesena, in tutta Italia e nel mondo, con le Rockin'1000 Jam.

Non solo stadi: le Jam sono una rete di eventi che accende locali grandi e piccoli, dalle metropoli ai centri più nascosti, dopo New York, Los Angeles, Madrid, San Paolo, Milano, Torino e Roma. Per chi ha già vissuto l'esperienza del concerto dei mille, le Jam sono l'occasione perfetta per ritrovare i propri compagni di palco e rivivere, in formato più intimo, quell'ondata di energia e adrenalina che Rockin'1000 sa dare. Per chi non ha ancora mai suonato con la band, sono la porta d'ingresso ideale: un modo per conoscere i veterani, respirare l'atmosfera, mettersi alla prova sul palco anche senza una band, e iniziare a far parte di qualcosa di più grande. Tutte le date e i link per partecipare alle Jam giro per l'Italia: https://bit.ly/jam-italia