Le Azzurre del Calcio da Mattarella: "meritiamo rispetto e visibilità"

Roma, 24 lug. (askanews) - Dopo l'eliminazione nella semifinale degli Europei 2025, la Nazionale femminile è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme alle Azzurre, che sono tornate nelle scorse ore dalla Svizzera, presente lo staff tecnico guidato dal Ct Andrea Soncin. Le ragazze hanno portato in dono a Mattarella una maglia numero 10 con le firme di tutta la squadra e la scritta "al nostro Presidente".

Cristiana Girelli, capitana della Nazionale, si è commossa durante il suo discorso: "Sei anni fa siamo venute qui con la sorpresa negli occhi, oggi abbiamo la consapevolezza di valere e di poter sognare in grande, la speranza di tutte le bambine che ci guardano e pensano "un giorno potrei essere io". Eravamo a un minuto dalla finale, ma quel minuto non ci definisce. Ci definisce il cammino, la fatica condivisa, le lacrime sincere, la voglia feroce di dimostrare che meritiamo rispetto, visibilità e futuro. Ogni campo dove una bambina può sognare, ogni scuola che riconosce lo sport come valore universale, ogni società che mette le persone al centro è un passo verso una nazione migliore. Il calcio femminile in Italia ha fatto passi enormi, ma ha ancora fame".