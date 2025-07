In arrivo il thriller "Una scomoda circostanza" di Darren Aronofsky

Roma, 24 lug. (askanews) - È stato rilasciato il trailer di "Una scomoda circostanza - Caught Stealing", il nuovo thriller (Sony Pictures) diretto dal regista candidato premio Oscar Darren Aronofsky (The Wrestler, Il cigno nero, The Whale). Il film uscirà nelle sale italiane dal 27 agosto distribuito da Eagle Pictures.

Nel cast Austin Butler (nominato all'Oscar per Elvis), Zoe Kravitz (The Batman), l'attrice premio Oscar Regina King (Se la strada potesse parlare), Liev Schreiber (Asteroid City), Matt Smith (The Crown, House of the Dragon), Benito Antonio Martìnez Ocasio "Bad Bunny" (Fast and Furious 9 - The Fast Saga, Bullet Train).

Racconta di Hank Thompson (Austin Butler), promessa del baseball al liceo che ora non può più giocare. Nonostante questo, le cose sembrano andare bene: ha una splendida ragazza (Zoe Kravitz), lavora come barista in un locale malfamato di New York, e la sua squadra del cuore sta vivendo una sorprendente corsa al titolo. Quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno, Hank si ritrova improvvisamente coinvolto in una situazione complicata: un gruppo di gangster pericolosi comincia a dargli la caccia. Tutti vogliono qualcosa da lui, ma il problema è che non ha la minima idea del perché. Braccato da ogni parte, Hank dovrà contare su tutto il suo ingegno per restare in vita abbastanza a lungo da scoprirlo.