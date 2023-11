Riforme, Pagano (FI): Premierato dà più decisività agli italiani

Roma, 15 nov. (askanews) - "Il premierato proposto dal governo è una risposta al problema dell'instabilità dei nostri esecutivi, un problema che più volte ci ha penalizzati anche sul piano internazionale. Lo schema della bozza di riforma è chiaro: proponiamo lo stesso sistema che c'è nelle regioni, in cui i cittadini scelgono il governatore direttamente. Questo valorizza il voto degli italiani e potrebbe contrastare l'astensionismo. È importante dare maggiore decisività al popolo italiano", lo ha detto questa mattina Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "La riforma inoltre scongiura il rischio di ribaltoni, valorizzando di fatto il ruolo del Parlamento. Adesso è auspicabile che inizi un dialogo sano e costruttivo al Senato e alla Camera per perfezionare la riforma. Poi bisognerà dedicarsi alla legge elettorale, che è necessario modificare tenendo anche a mente le precedenti sentenze della Corte costituzionale". E ha concluso: "Sto notando un clima positivo di confronto tra maggioranza e opposizione su molte tematiche. È giusto pensare che i cambiamenti vengano progettati insieme, all'insegna di una sana dialettica tra sensibilità politiche diverse".