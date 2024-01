Recuperare il rapporto umano con i clienti

Roma, 9 gen. (askanews) - Un'esperienza di 35 anni nel settore bancario ma una voglia, sempre viva, di guardare agli spazi innovativi che il mercato può offrire. Massimiliano Salerno, è il Ceo di Bai, Banca affari internazionali, e la sua carriera è sempre stata segnata da intuizioni vincenti: "Il filo rosso che lega la mia attività -spiega- è senza dubbio il merchant banking, che offre soluzioni di investimento alternative a quelle che comunemente gli istituti di credito propongono. Penso, ad esempio, al private equity che consente di mettere capitali in aziende individuate secondo parametri ben precisi. Capitali che permettono di finanziare progetti che ovviamente determinano profitti e quindi guadagni per i risparmiatori".

Ma se il filo rosso è il merchant banking, le intuizioni, nella carriera di Salerno, non sono mai mancate: "Ho lavorato -ricorda- per la nascita di comitati volti alla costituzione di banche cooperative. Ma non solo. Mi sono impegnato, negli anni scorsi, anche per l'acquisizione della Cassa di Risparmio di San Miniato. L'operazione non è andata in porto, ma la mia idea era quella di attrarre i capitali di persone che professano la fede musulmana. Un tesoretto stimato in sei miliardi di euro che non trova, nel nostro Paese, una giusta finalizzazione perché il Corano impedisce di investire in determinati settori e in prodotti, diciamo così, speculativi".

L'attenzione di Salerno è ora orientata al rafforzamento di Banca affari internazionali con la nascita di una soluzione che non ha concorrenza: "La digitalizzazione -spiega- è ormai d'uso comune per tutti gli istituti di credito. L'internet banking è una realtà che offre servizi comodi per la clientela. Ma nessuno ha mai pensato di recuperare quel rapporto umano che ormai si è perso. Imprenditori e famiglie hanno spesso bisogno di attenzioni per eventuali progetti o semplicemente per gestire i propri risparmi. Ecco noi vogliamo essere sempre a disposizione dei clienti con una consulenza continua. Per questo, non ci accontentiamo: il progetto prevede la nascita, nel primo trimestre 2024, di Banca BAI Fintech, la prima realtà digitale che possa offrire oltre ai servizi di pagamento anche consulenza specializzata in finanza alternativa attraverso l'apertura delle filiali. Siamo partiti da Torino e presto arriveremo a Roma, Cosenza e Catania, con l'intenzione poi di avviare rapporti di affiliazione ovunque".