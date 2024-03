Putin: vittoria alle elezioni è solo il prologo ad altre vittorie

Milano, 20 mar. (askanews) - Il presidente della Russia Vladimir Putin ha promesso di lavorare per ripristinare la sicurezza nelle regioni di confine fra Russia e Ucraina e afferma che la sua scontata vittoria nelle elezioni presidenziali del fine settimana è stato un "prologo" per altre vittorie a venire. Parlando all'interno della Sala Andreyev del Cremlino ai funzionari elettorali, Putin ha affermato che "la vittoria alle elezioni è solo un prologo a quelle vittorie di cui la Russia ha così tanto bisogno e che arriveranno sicuramente", con evidente riferimento alla cosiddetta "operazione militare speciale" di Mosca in Ucraina.