Putin: Impossibile raggiungere una soluzione pacifica senza la Russia

Milano, 14 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin afferma che Mosca vuole che l'Ucraina assuma uno "status neutrale, non allineato e non nucleare" e subisca una"smilitarizzazione e denazificazione" per porre fine al conflitto. Parlando davanti ai funzionari del ministero degli Esteri russo, Putin ha affermato di non "escludere che l'Ucraina mantenga la sovranità" sulle regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia "a condizione che la Russia abbia un forte legame terrestre con la Crimea". Putin sostiene inoltre che senza la Russia "è impossibile raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina", riferendosi ai colloqui di pace che si terranno in Svizzera questo fine settimana.