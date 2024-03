Roma, 2 mar. (askanews) - L'attuale commissario al Lavoro dell'Unione europea, il socialista lussemburghese Nicolas Schmit, è stato eletto 'Spitzenkandidat' (candidato di punta) del Pse all'unanimità in vista delle prossime elezioni europee di giugno, al Congresso dei socialisti europei in corso a Roma. L'elezione di Schmit è stata seguita da un lungo e fragoroso applauso in sala.