Porcari (Cern): come la tecnologia quantistica rivoluzionerà il mondo

Stresa, 9 mag. (askanews) - Il 2025 è l'anno internazionale della tecnologia quantistica, a 100 anni dallo sviluppo della teoria dela meccanica quantistica. Una tecnologia destinata a cambiare il modo in cui vediamo il mondo, ma quando e come? Lo ha spiegato ad askanews Enrica Porcari a capo del Dipartimento di Information technology del Cern. (a margine del Technology Forum 2025, organizzato a Stresa da Teha Group, The European House - Ambrosetti).

"È difficile prevedere il futuro perché è come una tela che stiamo ancora tessendo, sulla quale poi verrà richiamato questo disegno di questa nuova tecnologia che in realtà cambierà il modo in cui facciamo le cose adesso; la tecnologia quantistica è una tecnologia difficile da spiegare perché non segue la logica che conosciamo di tutti, che conosciamo finora".

"Sarebbe interessante pensarlo un po' come una miscela tra arte e scienza, immaginare questo nuovo futuro imbastito da noi e reinventato da noi attraverso una tecnologia rivoluzionaria".

I settori in cui diromperà per prima saranno la medicina, la crittografia, le transazioni finanziarie internazionali, la sicurezza dei dati, ha spiegato Porcari.

"Questi potrebbero essere i primi. La tecnologia quantistica, la vedremo in applicazioni di massa tra 3, 5, 7 anni, non immediatamente, ma insomma sappiamo che sta arrivando ed è a noi abbracciare questo futuro in modo aperto e inclusivo e che appartenga a tutti".