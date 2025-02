Pecoraro Scanio: "Basta fake food. Governo tuteli l'olio italiano"

Civitavecchia, 19 feb. (askanews) - "I prodotti agroalimentari italiani vanno difesi dal falso Made in Italy e la campagna 'No Fake Food' da anni accompagna la difesa dei consumatori, dei cittadini e degli agricoltori italiani", dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde ed ex Ministro dell'Agricoltura apprezzando la manifestazione degli agricoltori di Coldiretti Lazio a Civitavecchia.

"Dobbiamo garantire trasparenza ai consumatori e un giusto reddito per gli agricoltori italiani, in particolare nel settore dell'olio extravergine d'oliva, uno dei più colpiti dalle contraffazioni", continua Pecoraro Scanio, sottolineando come la tutela di questo prodotto sia cruciale per l'economia italiana e per la qualità alimentare.

Ricordando il proprio impegno da giovane Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Pecoraro Scanio evidenzia di aver "promosso una delle prime leggi a tutela dell'olio extravergine d'oliva" e si complimenta con Coldiretti Lazio e il Presidente David Granieri per la manifestazione di oggi a Civitavecchia che ha visto la partecipazione di 2000 agricoltori. L'evento ha messo in luce l'eccessiva importazione di olio d'oliva dall'estero, spesso imbottigliato e venduto come prodotto italiano o europeo, senza adeguati controlli sulla provenienza.

"In piena crisi climatica, è fondamentale tutelare il settore dell'olivicoltura italiana, già duramente colpito dalla Xylella e dagli impatti del cambiamento climatico", ribadisce Pecoraro Scanio. "Il Governo italiano e l'Unione Europea devono intervenire per proteggere i nostri agricoltori e garantire ai consumatori la qualità autentica dell'olio extravergine d'oliva italiano".

Conclude Pecoraro Scanio: "No Fake Food è una campagna che deve continuare a crescere per garantire trasparenza, qualità e reddito equo ai produttori italiani, difendendo il Made in Italy autentico".