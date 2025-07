Pecoraro Scanio: "25 anni di Pat, simbolo di biodiversità alimentare"

Milano, 29 lug. (askanews) - "Festeggiamo i 25 anni di un'iniziativa che lanciai da Ministro dell'Agricoltura e che oggi rappresenta un record mondiale: migliaia di prodotti agroalimentari tradizionali italiani ufficialmente riconosciuti e valorizzati, simbolo della nostra biodiversità alimentare e culturale". Lo ha affermato Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Agricoltura e attuale Presidente della Fondazione UniVerde, in occasione dell'anniversario del riconoscimento dei PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani.

"Quando si parla di Pat - spiega Pecoraro Scanio - spesso non si sa di cosa si tratti, ma se citiamo il panettone, il tortellino, il babà, la cassata o la 'nduja, allora tutti riconoscono questi tesori. E sono solo alcuni esempi. Dobbiamo continuare a far conoscere e tutelare questa ricchezza che affonda le radici nelle tradizioni locali e nella sapienza artigianale delle nostre comunità".

Pecoraro Scanio sottolinea anche l'importanza di valorizzare gli artigiani autentici, "quelli che ancora oggi realizzano cibi secondo metodi tramandati, rispettando stagionalità, territori e biodiversità. Il nostro compito è promuovere queste pratiche, non solo per difendere la cultura alimentare italiana, ma anche per offrire ai cittadini cibo buono, sano e che dà soddisfazione e futuro".