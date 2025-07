Irlanda e Freddie Fox conquistano il festival Andaras

Fluminimaggiore, 21 lug. (askanews) - Era dedicata a CyberLove, l'amore ai tempi dell'intelligenza artificiale, la settima edizione dell'Andaras Traveling Film Festival in Sardegna fra Iglesias e Fluminimaggiore: un trionfo di cortometraggi declinati sul tema con nove vincitori in varie categorie e diverse menzioni speciali. Storie intime e universali, corpi in fuga e desideri in collisione. Ospite d'onore della serata finale Freddie Fox, l'attore inglese fra i protagonisti di "House of Dragons": "Adoro la Sardegna, tre anni fa sono venuto qui per un lungometraggio, mi sono innamorato di questa isola dopo un secondo", ha detto. "Quando i festival sono piccoli ma pieni di senso artistico, è molto emozionante perché senti quanto amore c'è per l'arte e non sei distratto dalla stampa, dagli eventi pubblicitari, tutti sono lì per l'arte".

Sotto la guida del direttore artistico Joe Joanna Piras, la selezione aveva scelto 37 cortometraggi da tutto il mondo. Fra i giurati anche il direttore della rivista Ciak, Flavio Natalia: "Non è la dimensione del festival a garantirne l'importanza. Esistono festival che per la coerenza delle proposte e il radicamento sul territorio ottengono una attenzione anche a livello internazionale".

"È il caso di Andaras che può vantare una partecipazione di corti di qualità da tutto il mondo, i candidati superano le seicento richieste di iscrizione al concorso", ha concluso Natalia.

Vincitore della categoria New Paths e dello Special Andaras Award 2025, l'irlandese "Two for the Road" di Lochlainn McKenna, storia del lento disincanto di un ragazzino verso il padre adorato. Premiato anche dalla Germania "Wafaa from Gaza" di Elisa Ward, toccante intervista a una rifugiata dalla Striscia, poema della nostalgia.