Los Angeles, in fila per l'apertura del futuristico "Tesla Diner"

Los Angeles, 22 lug. (askanews) - Un edificio scuro dal design moderno e futuristico e l'insegna "Tesla Diner". Gente in fila sotto il sole a Los Angeles, sul celebre Santa Monica Boulevard, attende l'apertura del locale di Elon Musk.

Mistero e segretezza sull'inaugurazione, in molti sperano di essere arrivati al momento giusto, sul web e in particolare su X si rincorrono voci e indiscrezioni:

"Sono un appassionato di auto elettriche - dice un ragazzo - di sport motoristici e in generale un fan di Tesla. Quindi penso che questo locale sia un bene per la comunità e, si spera, per Tesla".

"Non sono riuscito a trovare un orario preciso per quanto riguarda l'apertura ufficiale. Ma online c'era scritto che era aperto 24 ore su 24. Così oggi sono venuto verso le 12 e stiamo aspettando che ci facciano entrare" racconta un residente di Los Angeles. Cosa mi aspetto? "Solo la rivoluzione di Tesla e il fatto di avere una tavola calda e vedere un robot, quindi che si unisca il vecchio al nuovo. È cool" dice un altro ragazzo.

"Amiamo Tesla. Amiamo tutto ciò che sta facendo, la sua futura missione su Marte. E tutto ciò che fa è per una ragione: dal passato, al presente, al futuro, che è ciò che questa tavola calda incarna" aggiunge una fan.