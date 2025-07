Milano, Tancredi annuncia in Consiglio le dimissioni da assessore

Milano, 21 lug. (askanews) - "L'assessore alla rigenerazione urbana di Milano Giancarlo Tancredi ha rassegnato oggi le sue dimissioni, a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta sull'urbanisticaa Milano. Lo ha annunciato lo stesso Tancredi, parlando in Consiglio comunale subito dopo l'intervento del sindaco Sala che ha invece annunciato l'intenzione di prosegire nell'incarico. "La mia coscienza è pulita", ha rivendicato Tancredi, con la voce rotta dall'emozione. "Questo mio gesto spero sia di aiuto per una maggiore serenità e per arrivare il prima possibile a fare chiarezza". Ha poi aggiunto: "Devo esprimere la mia delusione per la posizione di alcune forze di maggioranza. Con buona pace del principio del garantismo".