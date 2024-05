Paura a Lione, 4 persone accoltellate alla metropolitana

Lione, 27 mag. (askanews) - Quattro persone sono rimaste ferite a Lione domenica sera da un uomo armato di coltello che li ha aggrediti nella metropolitana, ci sono stati attimi di paura. L'uomo, un 27enne di origini marocchine è stato "arrestato dalle forze di sicurezza interne" ed è stato posto in custodia di polizia. Le quattro persone sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

"La persona in questione è un cittadino marocchino con un profilo psichiatrico", ha spiegato Fabienne Buccio, prefetto della regione Auvergne-Rh ne-Alpes, "Naturalmente, è anche importante sottolinearlo, non era assolutamente noto in nessuno dei nostri archivi. Non presenta nessun profilo particolare se non un profilo psichiatrico abbastanza pesante".