Parigi, Le Pen invita a una "resistenza pacifica e democratica"

Parigi, 7 apr. (askanews) - Non mi arrendo", ha detto la leader dell'ultradestra francese, Marine Le Pen, parlando a Parigi in occasione della manifestazione organizzata a suo sostegno dal Rassemblement national.

Riconosciuta colpevole pochi giorni fa di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannata a cinque anni di ineleggibilità con applicazione immediata - una decisione contro cui ha fatto appello - la deputata del RN ha ringraziato i suoi sostenitori per "l'incredibile risveglio popolare a favore della democrazia e del diritto".

"È impossibile per me nascondere la mia emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutti i nostri dipartimenti", ha sottolineato, "Grazie per essere qui a difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni altra cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore. Che tutti siano rassicurati: non mi arrendo" ha detto.

"La nostra linea di condotta non sarà mai quella della brutalizzazione. Ma quella pacifica di Martin Luther King, per i diritti civili dei cittadini americani all'epoca oppressi e privati dei diritti. Per questo intendiamo invitare tutti i francesi amanti della libertà a impegnarsi al nostro fianco in una resistenza pacifica, democratica, popolare e patriottica", ha aggiunto la deputata del RN.