Parigi, 31 lug. (askanews) - "Mi sono sempre espresso al meglio nelle grandi manifestazioni, per salire sul podio non penso che serviranno tempi stratosferici. Dipende molto dalle condizioni di clima e della pista, ma credo che con per il podio bisognerà scendere sotto i 9'85. Ma l'obiettivo non è andare in finale pensando al tempo, piuttosto focalizzarsi sulla tua corsia e a mettere le spalle davanti a tutti". Lo ha detto Marcell Jacobs nel corso della sua visita a Casa Italia.