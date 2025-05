Papa: anche tra credenti Gesù ridotto solo a leader carismatico

Città del Vaticano, 9 mag. (askanews) - "Anche oggi non mancano i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere, a questo livello, in un ateismo di fatto". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della sua omelia durante la messa nella Cappella Sistina con i cardinali.

"Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, - ha aggiunto - siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Gesù Salvatore".