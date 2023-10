Papa: a Gaza situazione disperata, si eviti una catastrofe umanitaria

Città del Vaticano, 18 ott. (askanews) - "Le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata. Si faccia tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria".

Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, in Vaticano, ha parlato dell'escalation di violenza in Medio oriente, all'indomani del tragico attacco all'ospedale di Gaza - secondo gli israeliani causato da un lancio fallito di un razzo di Hamas, partito dalla stessa Striscia di Gaza - in cui sono morti centinaia d'innocenti.

Il Pontefice, preoccupato per un possibile allargamento del conflitto, ha richiamato la comunità occidentale e, in particolare, i credenti a fare uno sforzo comune per arrivare a una pace duratura.

"Tacciano le armi - ha detto - si ascolti il grido di pace dei poveri e della gente, dei bambini. Fratelli e sorelle, la guerra

non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione. Aumenta l'odio, moltiplica la vendetta. La guerra cancella il

futuro".