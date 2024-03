In questa edizione: Israele: pausa umanitaria nel sud di Gaza, Nordio: "Chico Forti presto in Italia", Pse, sul palco Elly Schlein e Olaf Scholz, Cortei, le piazze tornano a scaldarsi, Asti, uccide il padre a coltellate, Oggi in campo Udinese, Roma e Fiorentina.