Nel metrò di Parigi un traduttore in 16 lingue per i turisti

Milano, 20 mar. (askanews) - Nella regione dell'Ile-de-France, quella intorno a Parigi, si contano circa 50 milioni di turisti, di cui il 37% sono stranieri che non parlano francese. Come rispondere ai turisti di tutto il mondo che a volte si perdono tra i corridoi della metropolitana di Parigi? L'autorità dei trasporti parigina RATP ha sviluppato Tradivia, un'applicazione di traduzione istantanea per i suoi 6mila agenti, in 16 lingue, che sarà a pieno regime per i Giochi Olimpici estivi del 2024.

Un'applicazione che, rispetto ad altri traduttori simultanei, è stata sviluppata tenendo conto di tutte le specificità della rete metropolitana, con attenzione ad esempio agli storpiamenti dei nomi delle fermate, per evitare malintesi.

Dopo una sperimentazione su tre linee (1, 14 e RER B), lo scorso giugno il servizio è stato esteso a tutta la rete. L'applicazione, costata due milioni di euro, può essere tradotta in 16 lingue tra cui inglese, tedesco, mandarino, hindi o arabo letterale. Le ultime due aggiunte sono state romeno e olandese. Lo strumento viene utilizzato anche per annunci informativi ai passeggeri per modifiche dei percorsi o interruzioni sulle linee.

"Proprio ora l'ho usato per giapponesi e coreani. Prima il portoghese e anche per i brasiliani. Quindi davvero, quando si tratta di stazioni grandi, dove ci sono molti turisti, lo usiamo abbastanza regolarmente ed è davvero un vantaggio per noi", spiega Raphael, un addetto della Ratp.

"Era quasi perfetto, c'erano alcuni errori di ortografia ma forse l'app migliora man mano che la usi. Ma è stato bello da usare", ha spiegato Amanda, una turista portoghese. La rete RATP sarà messa alla prova con 15 milioni di spettatori attesi nella regione parigina per i Giochi Olimpici e Paralimpici.