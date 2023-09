Nautica, Fim presenta la nuova 440 Regina al Salone di Genova

Genova, 25 set. (askanews) - Fabbrica Italiana Motoscafi, una delle realtà più dinamiche dell'industria nautica italiana, ha svelato al Salone Nautico di Genova la nuova 440 Regina, che arricchisce la gamma di open walk-around del cantiere di Cividate al Piano e punta a rafforzare i segni distintivi di Fim: performance e stile italiano.

Corrado Piccinelli, cofondatore di Fim: "E' il quarto anno consecutivo che partecipiamo al Salone Internazionale di Genova. Quest'anno in particolare abbiamo portato la 440 Regina, un'imbarcazione dall'animo sportivo, che contraddistingue il nostro cantiere, ma soprattutto abbiamo inserito delle linee automotive, in particolare nell'hard top. Quindi la rende sportiva ma non trascurando quello che è l'abitabilità e soprattutto la possibilità di renderla un'imbarcazione cruiser. Oltre a questo, ci possiamo vantare di aver inserito come anteprima mondiale dalla società Recarbon del carbonio riciclato, che arriva dal settore aeronautico".

Insieme alla novità di stagione, Fim ha portato al Salone di Genova anche i modelli di successo 470 e 340, che hanno dato inizio alla gamma Regina. La kermesse genovese per il giovane cantiere bergamasco è stata anche l'occasione per annunciare il suo ingresso in Confindustria Nautica.

Manuela Barcella, co-fondatore di Fim: "Fim nasce nel 2019 per realizzare un sogno di mio marito, Corrado Piccinelli, attuale socio in quest'avventura. Corrado si è inserito nel mondo della nautica da quando aveva 19 anni ed è stata subito passione e amore per questo settore. Quindi, forte del fatto di saper costruire imbarcazioni, ha voluto realizzare il suo sogno, quello di avere una propria linea. Riusciamo a presentare la prima nostra barca proprio al Salone Nautico Internazionale di Genova nel 2020, la 340 Regina nella versione entrofuoribordo. L'anno successivo quella fuoribordo".

Ai due fondatori si è poi unito il socio investitore Vannis Marchi, imprenditore di successo e co-fondatore del noto brand di moda Liu Jo, che sostiene le scelte e i progetti del cantiere facendosi promotore del suo sviluppo nel mercato internazionale.

Vannis Marchi: "Negli ultimi anni, 7 o 8 anni, la mia imbarcazione veniva seguita da Corrado Piccinini e ho avuto modo di apprezzare le sue capacità, la sua visione e la sua esperienza. Sono rimasto affascinato dal suo modo di essere e quando mi è capitata l'opportunità di poter far parte della squadra, apprezzando tanto questa persona, ho deciso di avvicinarmi anch'io volentieri a questa avventura".

Al Salone di Genova è stata presentata anche la bicicletta "The One Regina", ispirata proprio alla gamma di yacht Regina di FIM e realizzata in soli 10 esemplari da Scatto Italiano, atelier milanese della bicicletta su misura. Una due ruote sofisticata, dotata del sistema di aggancio e sgancio Quick Lock che permette di scinderla in due parti completamente separate e stivarla in uno spazio di pochi centimetri all'interno di una valigetta customizzabile in alluminio.