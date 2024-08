Musica tra le montagne, successo per il No Borders Music Festival

Laghi di Fusine, 5 ago. (askanews) - La 29esima edizione di No Borders Music Festival, uno dei festival più longevi del panorama musicale italiano, si è appena concluso con un grande successo di pubblico, radunando oltre ventimila persone nel corso delle sei date. Svoltosi dal 20 Luglio al 4 Agosto nel contesto del Tarvisiano (UD) di una location unica come i Laghi di Fusine, con artisti del calibro di Morcheeba, Goran Bregovic, Thievery Corporation, Kruder & Dorfmeister, Mannarino, Selton, Manu Chao, Brunori SAS, Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu, No Borders Music Festival si è contraddistinto per una grande varietà di generi musicali, pubblico e artisti coinvolti, mantenendo fede al proprio claim di "festival senza confini".

Claudio Tognoni, Direttore del Consorzio Turistico del Tarvisiano e ideatore di No Borders Music Festival, commenta così l'edizione 2024: "È stata un'edizione indimenticabile che ci ha regalato molte soddisfazioni e certifica la qualità del lavoro svolto nel corso degli anni. No Borders Music Festival è sempre più una garanzia per il pubblico e per gli artisti, che si ritrovano in contesti naturali spettacolari per assistere a dei live che non hanno paragone rispetto ai concerti più tradizionali. Parallelamente alla musica, il tema della sostenibilità anche quest'anno è stato centrale per noi, grazie ad un afflusso ai concerti a piedi o in bicicletta. Siamo davvero contenti di aver regalato ricordi unici a tutto il pubblico che ha condiviso con noi le emozioni di questi tre weekend."

No Borders Music Festival nel corso degli anni ha avuto un ruolo di promozione del Friuli Venezia Giulia da un punto di vista storico, naturalistico, e di valorizzazione della tradizione culinaria locale, grazie a Ein Prosit Tarvisio - Summer Edition 2024, rassegna enogastromica stellata che punta a reinterpretare prodotti della tradizione attraverso le competenze di rinomati chef italiani e internazionali.

Appuntamento al 2025 per la 30esima edizione di No Borders Music Festival!