Meloni: su premierato o la va o la spacca, non sto qui a sopravvivere

Roma, 24 mag. (askanews) - "Io penso che il premierato sia una riforma necessaria", ma "c'è anche un lato personale: non sono il tipo di persona che riesce a ripagare con la vanità le rinunce che deve fare per ricoprire questo incarico. La mia vita attualmente si svolge così: mi alzo la mattina, cerco di risolvere problemi e quando riesco vado a dormire. Sto mediamente un'ora al giorno con mia figlia. Qualcuno pensa che io potrei fare questo avendo come unico obiettivo quello di rimanere a fare questo? Per me vale la pena di fare questa vita se quando hai finito puoi guardare l'Italia e dire ne valeva la pena. Quindi o la va o la spacca: ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia e di stare qui a sopravvivere perché non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Festival dell'Economia di Trento.