Meloni riceve Vance: orgogliosa del rapporto privilegiato Italia-Usa

Washington, 18 apr. (askanews) - "Sono onorata di accogliere a palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati uniti J.D. Vance che non vedo da un sacco di tempo... come sapete abbiamo avuto un fantastico incontro ieri alla Casa Bianca e questa presenza è un'altra grande occasione per rafforzare la cooperazione bilaterale Italia-Usa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte a palazzo Chigi con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance in visita a Roma.

"Molti i temi che abbiamo trattato ieri, altri ne discuteremo oggi, ma sicuramente - ha aggiunto - Italia e Stati Uniti sono determinati a rafforzare la loro cooperazione. Noi crediamo che l'Italia possa essere un partner molto importante nell'Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d'America e sicuramente c'è un rapporto privilegiato fra noi, di cui vado molto orgogliosa".