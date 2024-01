Meloni: Draghi a guidare Commissione Ue? Ha detto non disponibile

Roma, 4 gen. (askanews) - "Io credo che sia impossibile parlare oggi di chi potrebbe domani guidare la Commissione Ue e Mario Draghi ha detto di non essere disponibile". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno, a chi le chiedeva di proporre la candidatura dell'ex premier a Bruxelles.

"Io - ha aggiunto - sono stata una fiera oppositrice del governo Draghi ma questo non mi ha impedito di sostenere la sua politica estera e di fare un passaggio di consegne leale e in spirito di collaborazione, come dovrebbe essere e come non sempre è stato. Sono anche contenta che una persona autorevole collabori con la Commissione". Però "oggi parlare di toto-nomi è buono per un dibattito sui giornali ma non è il tema. Il tema è cosa debba fare la prossima Commissione.